Житель Радужного ответит по закону за пьяное нападение на полицейского

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре 47-летнему мужчине грозит наказание за нападение на полицейского.

Как сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре, жителя Радужного задержали за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. Он решил отомстить за привлечение его к административной ответственности и ударил головой сотрудника патрульно-постовой службы, причинив ему вред здоровью средней тяжести.

За это югорчанин может отправиться за решетку на срок до 10 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нефтеюганске мужчина изувечил авто бывшей родни. Он изрядно выпил и решил навестить прежних родственников, но с ними встретиться не удалось, поэтому он решил отыграться на автомобиле.