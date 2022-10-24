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Общество24 октября 2022 2:10

В Югре 24 октября 2022 года подует сильный ветер до 17 м/с

Рассказываем, какая погода будет в Югре 24 октября 2022 года
Виктория Терина
В Югре 24 октября 2022 года подует сильный ветер до 17 м/с

В Югре 24 октября 2022 года подует сильный ветер до 17 м/с

Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 24 октября, в Югре будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой дождь и мокрый снег, а местами снег без дождя. По южной половине округа преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем в отдельных районах порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +1, -4 °С, днем 0, +5 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью около 0 °С, днем потеплеет до +2, +4 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре