В Югре 24 октября 2022 года подует сильный ветер до 17 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 24 октября, в Югре будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой дождь и мокрый снег, а местами снег без дождя. По южной половине округа преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем в отдельных районах порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +1, -4 °С, днем 0, +5 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью около 0 °С, днем потеплеет до +2, +4 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.