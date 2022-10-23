Мэр Нижневартовска пригрозил подрядчику, возводящему спортплощадку у гимназии №1, расторгнуть контракт. Фото - Анна Кудрявцева.

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко пригрозил подрядчику, возводящему спортплощадку у гимназии №1, расторгнуть контракт. Организация должна до 31 октября выполнить все работы.

«С подрядчиком будет расторгнут контракт в одностороннем порядке. Это в свою очередь повлечет штрафные санкции для фирмы с занесением ее в список неблагонадежных поставщиков», – заявил градоначальник в своем телеграм-канале.

Согласно проекту, возле гимназии должны были появиться новое футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки. В ходе инспекции мэр города выявил полную неготовность объекта.