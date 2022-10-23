Югорчане запечатлели красивейшее северное сияние. Фото - Татьяна Николаева-Барткова.

Югорчане запечатлели красивейшее северное сияние. Фотографии они разместили в одном из местных пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

«Везет же, увидеть такое»; «Как часто оно бывает? Жил всю жизнь и ни разу не видел», - комментируют житель Ханты-Мансийского округа - Югры.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что жителю Тобольска Олегу Панченко посчастливилось наблюдать достаточно редкое явление в Тюменской области. Ночью он заснял на фотоаппарат северное сияние. «Невероятные кадры», – так сам фотограф комментирует снимки.

СПРАВКА «КП»

Северное сияние – это свечение верхних слоев атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. При столкновении энергичных частиц плазменного слоя с верхней атмосферой происходит возбуждение атомов и молекул газов, входящих в ее состав.