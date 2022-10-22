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НовостиТуризм22 октября 2022 7:16

Авиакомпания Nordwind Airlines может возобновить полеты из Нижневартовска в Минск

Авиакомпания получила соответствующее разрешение
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Авиакомпания Nordwind Airlines может возобновить полеты из Нижневартовска в Минск

Авиакомпания Nordwind Airlines может возобновить полеты из Нижневартовска в Минск

Фото: Татьяна Коркина

Прямые авиаперелеты из Нижневартовска в Минск и обратно могут возобновиться. Как сообщили в городской администрации, соответствующее разрешение получила авиакомпания Nordwind Airlines. По данным Росавиации, на этом маршруте перевозчик планирует выполнять до трех рейсов в неделю.

Пока же из Нижневартовска нет прямых авиарейсов в Минск. Но ранее авиакомпания доставляла из Нижневартовска пассажиров в Сочи, Симферополь и в курортные города Турции.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», выдача Росавиацией соответствующего допуска на полеты по заявленному направлению лишь разрешает выполнение полетов, но не обязывает авиакомпанию исполнять свои намерения.