Число заболевших коронавирусом в Югре на 22 октября 2022 увеличилось на 155 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Югре на 22 октября 2022 года увеличилось на 155 человек в 19 муниципальных образованиях. Таким образом, общее число заразившихся ковидом составило 248 173 человека. По данным оперштаба, сейчас «короной» болеет 1 721 человек, выздоровели с начала пандемии 243 867 человек, умерли 2 585 человек.

Фото: Оперштаб Югры

Больше всего заболевших в Сургуте (38 человек), Нефтеюганске (20 человек), Ханты-Мансийске (18 человек) и Урае (12 человек). Подробную статистику по заболеваемости в муниципалитетах Югры смотрите в инфографике: