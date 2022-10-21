В Югре полицейский Цыпушкин спас женщину, которая хотела нанести себе увечья. Фото: скриншот с видео

В Нефтеюганском районе отважный полицейский спас женщину, которая хотела нанести себе увечья. Звонок поступил от одного из жителей поселка Пойковский.

– Помощник оперативного дежурного прапорщик полиции Роман Цыпушкин принял звонок и сразу же выехал на место происшествия по указанному адресу, – сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Нефтеюганскому району.

Прибыв на место, прапорщик полиции стал звонить и стучать в двери жилого дома, но никто ему не открыл. Тогда страж порядка обошел вокруг дома и увидел, что в одном из окон открыта форточка. Цыпушкин решил выдавить окно, чтобы зайти в помещение, что и сделал.

На втором этаже дома он увидел 53-летнюю местную жительницу, которая пыталась причинить вред своему здоровью. Полицейский смог предотвратить дальнейшие нанесение себе повреждений и передал ее прибывшим медикам. В настоящее время жизнь югорчанки вне опасности.