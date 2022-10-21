В Сургуте с окна седьмого этажа выпал полуторагодовалый ребенок Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте следователи проводят процессуальную проверку по факту выпадения 1,5-годовалого ребенка из окна квартиры, которая находится на седьмом этаже по ул. Пушкина. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по ХМАО-Югре, ЧП произошло накануне, 20 октября 2022, около 17.20. В результате малыш получил тяжелые травмы, с которыми его госпитализировали в больницу.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе и меры, которые принимали родителя во имя безопасности ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Свою проверку организовала и прокуратура региона. Результаты проверки поставлены прокуратурой округа на контроль.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что девушка упала с девятого этажа, встала и пошла дальше.