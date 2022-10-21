Девять лет тюрьмы отсидит житель Нижневартовска за убийство собутыльника табуреткой и ножом

Фото: СК ХМАО-Югра

Девять лет колонии строгого режима получил 52-летний житель Нижневартовска, который признан виновным в убийстве. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по ХМАО-Югре, доказательства, которые собрали следователи городского СК, суд признал достаточными, чтобы вынести приговор.

Преступление произошло в ночь на 19 августа 2021 года. В тот момент подсудимый находился в своей квартире по ул. Озерной вместе со своим другом. Будучи оба пьяными, между ними произошел конфликт из-за взаимных оскорблений. Тогда преступник схватил деревянную табуретку и ударил ею гостя по голове. Тот упал, и тогда злоумышленник добил его пятью ударами кухонного ножа в грудь и спину. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, а злоумышленник оставил нож в теле убитого и лег спать.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что жителю ХМАО грозит срок за покушение на убийство. Обвиняемый частично признал вину.