Оператор газозаправочной станции получила страшные ожоги во время пожара на заправке в поселке Белый Яр

Фото - "Осторожно | Югра".

В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшее тяжкий вред здоровью человека. Об этом сегодня, 21 октября, сообщили в пресс-службе СК РФ по ХМАО-Югре.

Следствие выяснило, что накануне, 20 октября 2022, около 17 часов при перекачке сжижженого газа из подвижной цистерны в стационарную на автозаправке по ул. Таежная в п. Белый Яр Сургутского района загорелась газовоздушная смесь. Из-за ЧП оператор газозаправочной станции получила ожоги II-III степени, с которыми её госпитализировали в больницу.

Сейчас следователи ведут расследование всех обстоятельств произошедшего. Виновные в нарушении правил безопасности будут наказаны.