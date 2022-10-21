Число заболевших коронавирусом в Югре на 21 октября 2022 года увеличилось на 231 человека

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным регионального Оперативного штаба, за сутки инфекцию подхватил 231 человек в 21 муниципалитете, а именно:

Фото: Оперштаб Югры

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 7 человек, с симптомами ОРВИ - 220, в бессимптомной форме - 4, скончались - 0. За сутки в больницы региона госпитализировано 16 югорчан.

За весь период в регионе подтверждено 248 018 случаев коронавируса, из них 1 778 - активных. Выздоровели с начала пандемии 243 655 человек, скончались - 2 585.

В России выявлен 9 761 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 413. Всего в стране зарегистрировано 21 354 915 случаев. Излечились от коронавируса 15 672 человека, скончались - 93.