Губернатор Югры Наталья Комарова принимает поздравления в честь своего 67-летия

Фото: Правительство Югры

Глава Югры Наталья Комарова принимает поздравления в честь своего дня рождения. Сегодня, 21 октября, единственной женщине-губернатору в РФ исполнилось 67 лет.

За 12 лет руководства регионом Наталья Владимировна выела его на новый уровень. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по итогам 2021 года округ занял шестое место в стране. Также регион занимает восьмую позицию в рейтинге качества жизни населения и вошел в первую десятку самых привлекательных для трудоустройства субъектов РФ. Кроме тог, 57% работающих югорчан получают зарплату выше средней.

Напоминаем, то впервые Наталья Комарова возглавила Югру в марте 2010 года. Затем она переизбиралась на пост главы региона еще дважды - в 2015 и 2020 годах.

Кстати, коллеги Натальи Владимировны поблагодарили ее за профессионализм, неравнодушие и мудрость, а также пожелали крепкого здоровья и успехов в работе на благо региона.