За прошедшие сутки в Югре сбили двух школьниц

Фото: Госавтоинспекция Югры

За прошедшие сутки на дорогах Югры пострадали двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Так, в 17:05 вечера 76-летний сургутянин, находящийся за рулем «Mitsubishi», сбил на проспекте Ленина 9-летнюю девочку. Ребенок перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора и, как следствие, попал под машину. Она получила травмы.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Получасом позднее, на улице Кингисеппа в городе Лянтор Сургутского района, 64-летний водитель «Лады Ларгус» не остановился перед 15-летняя девочкой, переходившей дорогу по нерегулируемому перекрестку. Подросток получила телесные повреждения.

Всего за прошедшие сутки в Югре произошло 6 ДТП. Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали 5 водителей в состоянии опьянения, 4 - за отказ от прохождения освидетельствования, 2 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения, 31 - за выезд на полосу встречного движения, 38 - за нарушение правил перевозки детей.