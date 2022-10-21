В Югре задержали разыскиваемого за убийство пятилетней давности жителя Молдовы

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Полицейские Октябрьского района задержали гражданина Молдовы, находящегося в межгосударственном розыске за убийство. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина попался сотрудникам ГИБДД, патрулирующим трассу Нягань - Унъюган.

- При проверке документов правоохранители установили, что 52-летний водитель является гражданином Республики Молдова и уже более двух лет находится в межгосударственном розыске за совершение убийства, - прокомментировали в ведомстве.

Преступление мужчина совершил в 2017 году, находясь за пределами РФ. Он несколько раз ударил ножом человека, от чего последний скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть убийство, злоумышленник закопал тело.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания отделения полиции Октябрьского района. Решается вопрос об его экстрадиции в республику.