Скандалистку из Сургута Раю Мамедову будут судить 28 октября

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Стала известна дата рассмотрения уголовного дела, выдвинутого в отношении сургутянки Раи Мамедовой. Как сообщили в пресс-службе городского суда, заседание состоится 28 октября в 11:00.

Напоминаем, Рая Мамедова «прославилась» на всю страну после того, как очень грубо и нецензурно высказалась в адрес сургутянина, сделавшего замечания детям-вандалам. Мужчина увидел, как компания ребят громит лифт, и решил вмешаться. Он отвел их в строну, снял на видео и скинул его в общедомовой чат в мессенджере. Горожанин надеялся, что родители увидят своих чад и проведут с ними воспитательную беседу. В ответ на опубликованную запись Рая Мамедова, проживающая в этом же доме, начала сыпать гневными голосовыми сообщениями в адрес автора публикации, сделав акцент на его национальности. А затем женщина начала угрожать насилием и физической расправой над русскими, которые ее «задели в комментариях в соцсетях». В конце скандалистка пообещала помочиться на двери всех, кто не разделяет ее мнения, и осквернить память умерших родственников своих оппонентов.

- Объем материалов уголовного дела составляет восемь томов. Потерпевшими по делу признаны двое жителей Сургута. В ходе предварительного следствия допрошено шестнадцать свидетелей. В отношении подсудимой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, - рассказали в городском суде.