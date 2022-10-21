В Югре 21 октября 2022 года похолодает до +1 градуса

Погода в Югре на 21 октября Фото: Вера Зенина

В пятницу, 21 октября, по прогнозам метеорологов, в Югре будет облачно с прояснениями и небольшие осадки (дождь, мокрый снег, снег). Ветер юго-западный ночью 9-14 м/с. Температура ночью -2...+3 градуса, днем 0...+5.

В Ханты-Мансийске: Облачно с прояснениями, днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью около 0 градусов, днем +1...+3.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: