В Югре опровергли слухи о «второй волне» частичной мобилизации, якобы начавшейся 8 октября Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

В Югре прокомментировали слухи о «второй волне» частичной мобилизации, которая якобы началась 8 октября 2022 года в регионе. Этот вопрос в комментариях звучал особенно часто во время прямой трансляции заседания призывной комиссии по мобилизации Югры.

Как рассказали в правительстве региона со ссылкой на Министерство обороны, «никаких волн при проведении частичной мобилизации в России нет». Общее количество мобилизованных не превысит 300 тысяч человек, а это всего 1% от всего мобилизованного ресурса России.

- Квоты по численности призываемых из запаса не устанавливаются. Каждому региону определено отдельное мобилизационное задание, и оно зависит от количества граждан, состоящих на воинском учете в субъектах РФ. Соответственно, такой статистики нет, - сообщили в правительстве Югры.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в Югре завершен первый этап мобилизации. Округ выполнил квоту по числу мобилизуемых первого этапа мобилизации в полном объеме.