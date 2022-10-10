В Сургутском районе заасфальтировали 8 километров дорог, но работа продолжится дальше

Фото: администрация Сургутского района

В Сургутском районе закончили асфальтирование 8 километров дорог, успев как раз до холодов. По словам заместителя директора департамента строительства и земельных отношений администрации Сургутского района Романа Бойко, в этом году очень помогли недропользователи, которые сделали четыре дороги в с.п. Русскинская.

Фото: администрация Сургутского района

- У нас в общем ежегодно выделяется порядка 200 млн рублей на строительно- ремонтную дорожную кампанию. Эту сумму при выделении бюджетных средств на ремонт дорог поддерживают и глава Сургутского района, и администрация. Точную сумму трат можно будет подсчитать в конце года. Но ориентировочно мы выходим на 200 млн рублей, - рассказал Роман.

Фото: администрация Сургутского района

Всего же в этом году отремонтировали дороги на участках в Белом Яре (ул. Набережная от фермы КРС до дома № 138, межквартальная автодорога по ул. Фадеева от примыкания к ул. Горького до примыкания к ул. Маяковского) и Солнечном (от ул. Молодежная 10 до ул. Кедровая 6, участок квартала 9).

Пока не ударили морозы, подрядчики продолжат укладку плиточного покрытия в ИЖС Тундрино, но сейчас разрабатывается план-график строительства и ремонта дорог на 2023 год.