Житель Междуреченского в Югре четыре раза воткнул нож в грудь и живот неприятелю Фото: Татьяна Коркина

В Урае завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Кондинского района, который обвиняется в покушении на убийство. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по ХМАО-Югре, сам обвиняемый открестился от преступления, но следователи собрали достаточно доказательств вины обвиняемого.

Следствие выяснило, что ночью 30 июля 2022 года обвиняемый находился в поселке Междуреченский Кондинского района. Из-за плохого отношения к одному из местных жителей он схватил нож и 4 раза пырнул его ножом в грудную клетку и живот. Благо, пострадавший не умер, потому что ему своевременно оказали медицинскую помощь.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», житель Междуреченского убил бывшего своей сожительницы.