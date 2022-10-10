Эксперты возмутились предложением внести кедровые орехи в перечень стратегически важных товаров и контролировать их нелегальный экспорт Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В некоторых регионах России снижаются цены на кедровые орехи, хотя этот дикорос скоро может стать стратегически важным сырьем. Во всяком случае, решение внести кедровые орехи в перечень стратегически важных объектов предложил Минюст. Это связано со значимостью кедрового ореха как экспортного товара. Чтобы его незаконно не вывозили, государство планирует усилить контроль, а экспортеров-нелегалов привлекать к уголовной ответственности. Если предложение примут, нарушителям закона будет грозить до 12 лет лишения свободы.

Эксперты отмечают, что для этого нужен системный подход, и считают, что резкие меры несут высокие социальные и экономические риски для отрасли. Поэтому необходим вдумчивый и системный подход, который обеспечит защиту интересов жителей таежных территорий и предприятий-экспортеров. Один из весомых аргументов необдуманного принятия закона – недостаточная информированность регионов, где добыче дикоросов уделяют большое внимание и отсутствие оценки регулирующего воздействия.

- Очень важно понимать, что в сибирской глубинке кедровники исконно были общим достоянием. В них «били шишку» деды и отцы. И когда сегодня в СМИ появляется информация, что добыча кедрового ореха может каким-то образом быть ограничена, да еще и с уголовными последствиями, — это однозначно воспринимается в штыки, - рассказал политолог, руководитель агентства «Социальные коммуникации» Илья Паймушкин.

Сейчас цены на кедровый орех значительно упали. Эксперты, представляющие отрасль, говорят о цифрах в 100 и более процентов и связывают падение цены с тревожным ожиданием новых мер со стороны предприятий, осуществляющих закупку и экспорт дикороса.

Мнение представителей отрасли разделяет координатор региональных отделений «Опоры России» по Сибирскому федеральному округу Сергей Соколов. По его мнению, кедровый орех – уникальный товар, востребованный на международном рынке, и порядок в сфере его переработки наводить необходимо.

По оценкам экспертов, ежегодный объем закупок кедровой шишки у населения предприятиями-переработчиками составляет около 6 млрд рублей.

- Необходимо для начала выслушать всех участников рынка, включая бизнес-сообщество, региональные власти, экспертов, – считает член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Яхнюк.

Депутат отмечает, что в отдаленных подтаежных селах и деревнях с рабочими местами, где можно зарабатывать достойную зарплату, серьезные проблемы. В таких местах на сборе кедрового ореха зарабатывают в сезон от 100 до 300 тысяч рублей. На эти деньги люди обновляют и ремонтируют технику, покупают обновки в семью, готовятся к зиме. К этому заработку они привыкли, и, если они лишатся дополнительного дохода, это очень сильно ударит по их карману.

Россия – главный экспортер кедрового ореха в мире. Основными его поставщиками традиционно являются Урал, Сибирь и Дальний Восток. За границу отправляются около 80%, а оставшиеся 20% полностью удовлетворяют потребности внутреннего рынка. Объем экспорта кедровых орехов составляет порядка 15 тыс. тонн в год. Его цена, в зависимости от степени очистки, колеблется от 2 до 25 долларов за кг.