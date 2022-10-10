В Югре оштрафовали пассажира, курившего в туалете самолета «Москва – Сургут» Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Сургуте оштрафовали 36-летнего пассажира самолета, выполнявшего рейс «Москва – Сургут», за курение в туалете. Как сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу, о правонарушении сообщил начальник смены службы авиационной безопасности 7 октября 2022 года, попросив наряд полиции к самолету.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции задержали мужчину и доставили его в дежурную часть. Именно там на него составили протокол об административном правонарушении. Теперь ему придется выплатить штраф от 500 до 1500 рублей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о похожей ситуации, которая произошла в 2021 году. Тогда в том же Сургуте задержали пассажира, который закурил в самолете. Нарушителя доставили в дежурную часть. В 2020-м году была аналогичная ситуация: тогда виновником общественного порядка стал 25-летний житель Когалыма.