В Нефтеюганском районе в ДТП погиб мужчина, врезавшись в столб линии электропередач

Фото: телеграм-канал ugibdd86

В Нефтеюганском районе 8 октября около 19.50 на 27-м километре автодороге «подъезд к городу Сургуту» водитель автомобиля «Форд» съехал в кювет и врезался в столб линии электропередач. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по ХМАО-Югре, сам водитель не пострадал. Зато пострадал 38-летний пассажир, а второй, 46-летний пассажир, скончался на месте.

Фото: телеграм-канал ugibdd86

Ещё одно ДТП произошло в Нефтеюганске. За рулем автомобиля сидел 37-летний, лишенный водительских прав, мужчина, да ещё и пьяный. Когда он поворачивал налево вне перекрестка, он не пропустил «Шкоду Фабиа» с 19-летним водителем за рулем, ехавшиму по встречке. В результате аварии пьяный водитель получил травмы.

Фото: телеграм-канал ugibdd86

Всего за прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Югры задержали 143 пьяных водителя. Против водителей, которые во второй раз сели за руль пьяными, возбуждено 16 уголовных дел.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что прокуратура Югры организовала проверку из-за ДТП, в котором подросток разбился в аварии с автобусом.