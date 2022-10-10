В Югре 10 октября 2022 года завершился противопожарный сезон, за время которого потушили 439 возгораний Фото: Татьяна Коркина

Пожароопасный сезон завершился в лесах Югры с сегодняшнего дня, 10 октября 2022 года, сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры.

Начиная с начала лесопожарного периода (22 апреля) работники Авиалесохраны потушили 439 лесных пожара общей площадью 401 031,23 гектара. Только 7% пожаров возникло по вине человека и при переходе огня с полей, остальные 93% - из-за грозовой активности.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» писала о том, что 29 июля в Югре отменили режим ЧС из-за лесных пожаров, заменив его особым противопожарным режимом. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте правительства.