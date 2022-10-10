Число заболевших коронавирусом в Югре на 10 октября 2022 увеличилось на 277 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Югре на 10 октября 2022 увеличилось ещё на 277 человек в 18 муниципальных образованиях. Таким образом, общее число заразившихся ковидом с начала пандемии составило 246 002 случая, сообщили в оперштабе Югры. Сейчас «короной» болеет 2 951 человек.

Общая сводка за сутки. Фото: правительство Югры

Больше всего заболевших за сутки выявили в Сургуте (84 человека), Ханты-Мансийске (46 человек), Нижневартовске (19 человек) и Югорске (13 человек). Более подробный расклад смотрите в инфографике:

Раскладка заболевших по городам. Фото: правительство Югры

Всего с начала пандемии от заразы излечились 240 467 человек, умерли 2 584 человека.