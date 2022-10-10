Житель Нижневартовска собрался в театр с «Вероникой Денисовой», но та кинула его на 32 тысячи рублей Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске 25-летний парень решил провести приятный вечер в драматическом театре в компании «Вероники Денисовой». Во всяком случае, именно так представилась молодому человеку в соцсети местная злоумышленница. Дама настолько запудрила ему мозги, что тот перевел незнакомой женщине около 32 тысяч рублей за несостоявшийся поход в театр.

Другой случай произошел с 32-летним жителем Мегиона. Мужчина решил пройти опрос за определенное вознаграждение в одном из мессенджеров. Совсем скоро с ним связался лже-сотрудник банка, который заверил, что выигрыш поступит ему на карточку. Но для этого нужно продиктовать смс-коды, поступившие ему на телефон. Доверчивый мужик предоставил все сведения, после чего с его карты списали более 89 тысяч кредитных рублей.

Жительница Ханты-Мансийска попыталась забронировать поездку в приложении по поиску попутчиков, чтобы на машине добраться до пункта назначения. Она перевела псевдоводителю порядка 3 тысяч рублей, но поездка так и не состоялась.

Всего за минувшие выходные мошенники заработали на югорчанах более 1 миллиона рублей. Десять человек обратились в полицию с заявлениями.

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Полиция Югры напоминает людям быть бдительными при совершении онлайн-переводов и проверять информацию у официальных источников. Если вас все-таки надули, то звоните по телефону 102, но лучше не доверять неизвестным по телефону.