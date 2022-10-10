Глава Сургутского района понадеялся, что не стал «слабым звеном» для команды, участвовавшей в игре «Z86»

Фото: Алексей Андронов / администрация Сургутского района

24 команды из поселений Сургутского района приняли участие в военно-спортивной игре «Z86», которая прошла в лесу под поселком Федоровский. Участники бегали 4,2 километра по бездорожью, победив 15 препятствий – перевал, бастион, штурм, эвакуацию и естественные преграды в виде рвов и песка. А ещё спортсмены собирали и разбирали на время автомат и упражнялись в стрельбе по мишеням.

Фото: Алексей Андронов / администрация Сургутского района

По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, который тоже поучаствовал в военно-спортивной игре, он не смог отказать себе в удовольствии побегать по лесу, тем более, игра спортивная и патриотическая, что особенно важно в такое непростое время.

- Надеюсь, что я для команды не был слабым звеном, но команда «тащила», что называется. Когда видишь, что кто-то впереди, стараешься подтянуться. Сложный забег, бежал в пульсометре иногда выше 160 пульс запрыгивал, хотя считаю себя подготовленным бегуном, - отметил Сергей Трубецкой.

Фото: Алексей Андронов / администрация Сургутского района

В качестве звездного гостя мероприятия выступил восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаил Кокляев.

Фото: Алексей Андронов / администрация Сургутского района

Как отметила заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина, главный посыл мероприятия – присоединиться к акции «Своим не бросаем» и поддержать ребят, участвующих в спецоперации на Украине.

Фото: Алексей Андронов / администрация Сургутского района

- Нам бы хотелось этим мероприятием мобилизовать свои собственные ресурсы и физические, и интеллектуальные для молодежи и вообще всех участников. Планируем проводить это мероприятие ежегодно, обустроить трассу и разместить стационарные модули, - отметила она.