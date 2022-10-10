Жителя Белоярского посадили на два года за то, что он расплачивался в магазинах чужой банковской карточкой Фото: Татьяна Коркина

Два года в колонии строгого режима проведет житель города Белоярский, который признан виновным в краже, совершенной с банковского счета, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Суд получил от государственного обвинителя достаточно доказательств вины подсудимого, который незаконно забрал чужую банковскую карточку и несколько раз расплатился ею в магазинах города без пин-кода. За время «пользования» картой злоумышленник потратил кругленькую сумму, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб (сумма не уточняется, - прим. ред.).

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», в Березовском районе за кражу 8 блоков сигарет и 9 банок кофе задержали рецидивиста. А вот в прошлом году житель Нягани сел на пять лет за кражу денег и угон автомобиля.