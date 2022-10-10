В Сургутском районе уже месяц ищут без вести пропавшего 41-летнего Евгения Воронина

Фото: ЛизаАлерт ХМАО-Югры

В Сургуте уже месяц разыскивают без вести пропавшего 41-летнего Воронина Евгения Николаевича, который 11 сентября 2022 года ушел из дома в поселке Дорожный Сургутского района и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, короткие темно-русые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в темно-синюю укороченную болоньевую куртку, синие джинсы, серую кепку и бежевые тканевые кроссовки.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Всем, кому что-либо известно о местонахожднии Евгения Воронина, просьба сообщить по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в Югре больше 26 лет ищут пропавшую восьмилетнюю девочку. Она вышла из дома 5 сентября 1995 года и больше не вернулась.