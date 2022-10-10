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Происшествия10 октября 2022 4:26

Шесть лет колонии получил житель Сургута, таскавший автотовары со склада магазина

Городской суд вынес приговор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Шесть лет колонии получил житель Сургута, таскавший автотовары со склада магазина

Шесть лет колонии получил житель Сургута, таскавший автотовары со склада магазина

Фото: Татьяна Коркина

Шесть лет колонии общего режима получил 36-летний житель Сургута, который признан виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры, обвинительный приговор вынес Сургутский городской суд.

Подсудимый вместе с бухгалтером, которая работала у директора автомобильного магазина, периодически похищал товары магазины без оплаты. С 2010 по 2015 годы при помощи фальшивых накладных, подготовленных бухгалтером, он получал нужные ему товары прямо на складе.

В общей сложности преступники причинили ущерб директору магазина более чем на 19 миллионов рублей.

Чуть раньше Сургутский городской суд наказал и бухгалтера. Ей дали четыре года колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск директора магазина о взыскании с осужденных всей суммы ущерба.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», в 2019 году бухгалтер из Нягани на украденные деньги фирмы купила возлюбленному автомобиль.