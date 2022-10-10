Шесть лет колонии получил житель Сургута, таскавший автотовары со склада магазина Фото: Татьяна Коркина

Шесть лет колонии общего режима получил 36-летний житель Сургута, который признан виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры, обвинительный приговор вынес Сургутский городской суд.

Подсудимый вместе с бухгалтером, которая работала у директора автомобильного магазина, периодически похищал товары магазины без оплаты. С 2010 по 2015 годы при помощи фальшивых накладных, подготовленных бухгалтером, он получал нужные ему товары прямо на складе.

В общей сложности преступники причинили ущерб директору магазина более чем на 19 миллионов рублей.

Чуть раньше Сургутский городской суд наказал и бухгалтера. Ей дали четыре года колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск директора магазина о взыскании с осужденных всей суммы ущерба.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», в 2019 году бухгалтер из Нягани на украденные деньги фирмы купила возлюбленному автомобиль.