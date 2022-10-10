В Сургуте появились «Аллея Наставников», «Аллея предпринимателей» и Аллея Веры Панасевич

Фото: администрация Сургута

Сразу три новых аллеи – «Аллея Наставников», «Аллея предпринимателей» и Аллея им. Героя социалистического труда, Почетного гражданина Югры и Сургута Веры Панасевич – появились в Сургуте 7 октября. Более 300 человек озеленили участки на ул. Виктора Пархомовича, Мира, Киртбая и в сквере Геологоразведчиков в Единый день посадки деревьев.

Фото: администрация Сургута

Рябиновая «Аллея наставников» появилась в преддверии Года наставника в России на ул. Мира, рядом со школой №27. По словам директора департамента образования администрации Сургута Ирины Замятиной, «наставник тот, кто учит и учится у молодых», указывая на педагогов школы.

Фото: администрация Сургута

Ещё одна рябиновая аллея предпринимателей появилась у перекрестка Югорского тракта и улицы Киртбая, вдоль тротуара напротив дома № 27. Её высадили представители бизнес-сообщества Югры.

Фото: администрация Сургута

Как отметила и.о. начальника отдела развития предпринимательства городской Администрации Елена Бедарева, в высадке деревьев участвуют победители и участники городского конкурса предпринимателей, бизнесмены и жители города, которые любят Сургут и хотят его видеть уютным и красивым.

Фото: администрация Сургута

Аллея предпринимателя есть во многих районах Сургута: в 25 микрорайоне, напротив Собора Преображения Господня, в парке за Саймой, в районе «Крылов парка».

Фото: администрация Сургута

Ну и, наконец, Аллея Веры Панасевич появилась в честь ее 85-летия. В районе Ледового дворца спорта её родные и близкие посадили 85 елей и пихт.