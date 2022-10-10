В Нефтеюганске полиция предупредила бабуль из дома престарелых об опасности телефонных мошенников

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Нефтеюганску Жанна Омербаева на днях посетила Дом-интернат для престарелых и инвалидов. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, мероприятие посвятили правовому и информационному просвещению пожилых и одиночек.

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Старший лейтенант полиции поздравила присутствующих с Международным днем пожилого человека и пожелала бабушкам крепкого здоровья и долголетия. Чтобы пенсионеры не попались в ловушку телефонных мошенников, Жанна подробно рассказала о профилактике таких преступлений с помощью красочных плакатов и роликов и напомнила об основных схемах обмана пенсионеров.

Обитатели дома престарелых задали интересующие вопросы и получили правовую помощь для их решения. В качестве презентов полицейские вручили бабушкам небольшие сладкие подарки и буклеты с полезной информацией.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что жители Югры продолжают доверять телефонным аферистам. Более того, в регионе в августе 2022 появилась новая схема мошенничества.