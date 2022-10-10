Волонтеры помогают наладить связь между мобилизованными югорчанами и их родственниками

Фото: администрация Сургута

Волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ продолжает свою работу в Югре. Как сообщили в правительстве округа, неравнодушные люди могут помочь военнослужащим и мобилизованным, а также их семьям, нуждающихся в психологических консультациях и поддержке в бытовых вопросах.

А ещё добровольцы собирают гуманитарную помощь, помогают получить государственную поддержку и помогают наладить связь между военнослужащими и их родственниками.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вам нужна помощь добровольцев, оставляйте заявку на сайте мывместе.рф или по номерам горячих линий: 8 800 200 34 11 и 122.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что из Нижневартовска в Омск отправился гуманитарный груз для мобилизованных. Списки составляли с учетом мнения самих военнослужащих.