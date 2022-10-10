В Югре 10 октября 2022 воздух прогреется до +12 градусов, но пройдет дождь Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 10 октября, ожидается облачность с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, днем по востоку умеренный дождь. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1… +6 °С, днем +7… +12 С.

Погода в Югре 10 октября в инфографике МЧС. Фото: ГУ МЧС по Югре

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4… +6С, днем +9…+11 С.