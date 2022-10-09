В Ханты-Мансийске пройдет Открытый региональный турнир Югры по фехтованию «Югорский батман»

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Открытый региональный турнир Югры по фехтованию «Югорский батман» состоится в Ханты-Мансийске с 12 по 14 октября. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, участвовать в состязаниях будут сборные Тюменской и Свердловской областей, Ханты-Мансийска, Сургута и других муниципальных образований.

В дисциплине «рапира» посоревнуются возрастные подгруппы «мальчики и девочки до 12 дет» и «юноши и девушки до 15 лет». А вот соревнования по командной рапире пройдут 14 октября 2022.

Те, кто займет призовые места, получат медали, дипломы и наградные стелы в личном первенстве. Кроме того, спортсменами присвоят разряды, а результаты поединков будут учитываться при формировании сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа.

Открытие соревнований состоится 12 октября в 13:00 в Центр развития теннисного спорта. Вход свободный.