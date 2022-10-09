Жителей Нижневартовска зовут на уникальную фотовыставку о народах Африки и Папуа-Новой Гвинеи

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовском краеведческом музее (ул. Ленина, 9/1) откроется фотовыставка по материалам международных научных археологических экспедиций в Африке и Океании (государство Папуа-Новая Гвинея). Как сообщили в пресс-службе городской администрации, посетить выставку можно в том числе и по «Пушкинской карте».

На экспозиции можно будет увидеть уникальные снимки, которые сделал подводный археолог, реставратор фонда консервации и реставрации подводного наследия Михаил Копейкин. В качестве бонуса все гости смогут увидеть подлинные предметы этнографии народов Африки.

ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ

Подробности о выставке можно узнать по телефону: 31-13-99.

КСТАТИ

В тот же день, 12 октября, в 11 и 13 часов в ДК «Октябрь» пройдет концертная программа «Край больших свершений», посвященная 50-летию города. Гости смогут окунуться в атмосферу Нижневартовска 70-х годов XX века, увидев документальную хронику и черно-белые фотографии.