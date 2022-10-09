В Югорске многодетная мать на сутки заперла дочь в туалете без света и еды, а потом избила её по голове Фото: Татьяна Коркина

В Югорске возбуждено уголовное дело против 32-летней многодетной матери, которую подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, женщине может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

На днях её дочь, 10-летняя школьница, заявилась на уроки с царапинами на голове. Учитель спросила, откуда они появились, но девочка ответила: кошки поцарапали. Педагог почуяла неладное, вызвала инспектора по делам несовершеннолетних ОМВД России по Югорску, а девочку отправила в больницу. Там медики подтвердили, что ребенок получил травмы.

Позже девочка рассказала, при каких обстоятельствах получила ссадины. Оказалось, что ее мать (которая, кстати, состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних) не в первый раз избивала свою дочь. В последний раз мамаша пошла ещё дальше: она заперла девочку в туалете больше чем на сутки, выключила свет и лишила её еды и воды.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что юная мать бросила малышей одних в запертой квартире в Нижневартовске.