В Сургуте 19-летний житель Пермского края заставил подростка принять наркотик Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Пермского края, который обвиняется в незаконном хранении наркотиков и склонении подростка к употреблению наркоты.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по ХМАО-Югре, в начале июля 2022 года молодой человек купил в Перми наркотики, которые сам же хотел «принять». 8 июля вместе со знакомым подростком он приехал в Сургут, где в районе улицы Грибоедова уговорил его употребить купленное вещество.

О преступлении стало известно полицейским, которые досматривали автомобили после попытки кражи продуктов в одном из супермаркетов. Сейчас молодого человека заключили под стражу: уголовное дело против него направлено в суд.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», ранее в Сургуте двоих жителей судили за распространение наркотиков. Им грозит до 15 лет тюрьмы.