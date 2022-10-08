В Югре 9 октября 2022 будет тепло, но дождливо Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югра сегодня, 9 октября 2022, ожидается облачность с пояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ночью в отдельных районах туман. Ветер западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0… +5 С, днем +7… +12 С.

Погода в Югре 9 октября в инфографике МЧС Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3… +5 С, днем +9… +11 С.