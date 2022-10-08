В Сургуте экс-полицейским грозит до 20 лет тюрьмы за тяжкие преступления. Фото: Ольга Крыльцова

В Сургуте пяти экс-полицейским грозит до 20 лет тюрьмы за преступления различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

– Силовиков обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств, сбыте наркотических средств, даче заведомо ложных показаний, нарушении неприкосновенности жилища и похищении человека, – рассказали в ведомстве.

Итоговое решение по делу суд вынесет 11 октября. Кстати, объём уголовного дела на момент поступления в суд составлял 91 том.