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Происшествия8 октября 2022 8:35

В Сургуте экс-полицейским грозит до 20 лет тюрьмы за тяжкие преступления

Итоговое решение по делу суд вынесет 11 октября
Дмитрий Кошелев
В Сургуте экс-полицейским грозит до 20 лет тюрьмы за тяжкие преступления.

В Сургуте экс-полицейским грозит до 20 лет тюрьмы за тяжкие преступления.

Фото: Ольга Крыльцова

В Сургуте пяти экс-полицейским грозит до 20 лет тюрьмы за преступления различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

– Силовиков обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств, сбыте наркотических средств, даче заведомо ложных показаний, нарушении неприкосновенности жилища и похищении человека, – рассказали в ведомстве.

Итоговое решение по делу суд вынесет 11 октября. Кстати, объём уголовного дела на момент поступления в суд составлял 91 том.