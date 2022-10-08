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Здоровье8 октября 2022 8:22

В Югре 8 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 349 человек, 2 умерли

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 8 октября 2022 года
Кристина ДЕЙНЕКО
В Югре 8 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 349 человек, 2 умерли.

В Югре 8 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 349 человек, 2 умерли.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Югре на 8 октября 2022 года увеличилось на 349, 2 умерли. Всего с начала пандемии ковид подхватили 245 415 человек.

По состоянию на 8 октября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 2 174 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,4%.

Выздоровело за сутки 38 289 человек, или на 3,2% меньше в сравнении с 7 октября 2022 года. Выявлен 20 571 новый случай. Умерло за сутки 106 человек.