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Общество8 октября 2022 6:48

В Сургуте 112-й день рождения отметила самая старая жительница Югры

Она не единственная местная жительница, кому перевалило за 100
Евгений Значковский

В Сургуте 112-й день рождения отметила самая старая жительница Югры Пелагея Артемовна. Она не единственная местная жительница, кому перевалило за 100.

– Большинство долгожителей округа, живут именно в Сургуте. Всего же их 385. Многие носят редкие имена: Еннафа, Васса, Устинья, Меланья, Цезарина, Капитолина, Евлампий, Лазарь, Гавриил, Рейнгольд, – отметили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Кстати, долгожителям округа выплачивается пенсия по старости. Ее могут получать люди в возрасте от 80 лет. Выплата увеличивается вдвое и составляет 21 662 рубля (с учетом районного коэффициента).