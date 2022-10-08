В Сургуте 112-й день рождения отметила самая старая жительница Югры Пелагея Артемовна. Она не единственная местная жительница, кому перевалило за 100.

– Большинство долгожителей округа, живут именно в Сургуте. Всего же их 385. Многие носят редкие имена: Еннафа, Васса, Устинья, Меланья, Цезарина, Капитолина, Евлампий, Лазарь, Гавриил, Рейнгольд, – отметили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Кстати, долгожителям округа выплачивается пенсия по старости. Ее могут получать люди в возрасте от 80 лет. Выплата увеличивается вдвое и составляет 21 662 рубля (с учетом районного коэффициента).