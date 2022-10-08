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Общество8 октября 2022 6:42

В Сургуте сорвали сроки реконструкции железнодорожного вокзала

Обновление начали в июне 2022 года
Денис Михайлов
В Сургуте сорвали сроки реконструкции железнодорожного вокзала.

В Сургуте сорвали сроки реконструкции железнодорожного вокзала.

Фото: Архив "КП"

В Сургуте сорвали сроки реконструкции железнодорожного вокзала. Обновление начали в июне 2022 года, а проект должны быть сдан в 2025-ом.

– Мы столкнулись со сложностью: там есть смежные подрядчики, которые зашли на реконструкцию вокзала. Это московская компания. Насколько я осведомлен, взятые обязательства по срокам и по технологическому исполнению пока не исполняются, – сообщил мэр города Андрей Филатов.

Он предложил на следующее заседание по вопросам реконструкции вокзала пригласить представителей московского подрядчика. Он должны рассказать, как собираются исправлять свои недочеты.