Фото: Администрация Советского района

В Советском районе собрали посылки для мобилизованных. Сбор груза для ребят, призванных в рамках частичной мобилизации, проходил с 4 по 6 октября.

В сборе приняли участие жители Советского района, коллективы организаций и учреждений, а также родственники мобилизованных.

Всего было отправлено 146 коробок с грузом и 76 индивидуальных посылок. В посылку вошли продукты длительного срока хранения: сладости, кофе, чай, тушенка, а также средства личной гигиены, безрецептурные лекарства, перевязочные материалы. Машина с посылками для мобилизованных выедет завтра утром в учебную часть, где находятся советчане.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре до 15 октября соберут комплектующие для рюкзака мобилизованного.