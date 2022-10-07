Мать и сын из Белоярского, поверив мошенникам потеряли 6,5 миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

Почти неделю с двумя жителями Белоярского общались мошенники.

Первым пострадал мужчина, которому на сотовый позвонил сотрудник одного крупного банка и сообщил с его карты совершается попытка перевода денег. Так как у мужчины на счетах были деньги он поверил мошенникам. В течение трех дней он оформил три кредита в трех банках города на общую сумму 1 миллион 618 тысяч рублей и под диктовку звонивших перечислял эти деньги на указанные номера карт. В целом, он потерял больше 3 миллионов рублей, в том числе и свои личные сбережения.

Второй жертвой стала пенсионерка, мать первого пострадавшего. Она оформила один кредит и получила в банке 437 тысяч рублей наличными в отделении, также она обналичила ряд своих счетов и перевела все деньги на указанные мошенником реквизиты. Всего женщина перечислила 3 миллион 300 тысяч рублей. На следующий день она рассказала о случившемся дочери, которая и объяснила, что мама и брат стали жертвами мошенников.

Возбуждены уголовные дела.