Важные объекты МЧС в Сургуте обеспечили электроэнергией

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Энергетики компании «Россети Тюмень» подключили к электрическим сетям объекты ФГАУ «Аварийно-спасательное формирование «Западно – Сибирская противофонтанная военизированная часть» в ХМАО-Югре. Для выдачи 260 кВт мощности специалисты проложили 2 кабельные линии и обеспечили технологическое присоединение электроустановок. На эти мероприятия энергокомпания выделила более 2 млн рублей.

Для электроснабжения здания инженерно-лабораторного корпуса и производственных складов энергетики построили две кабельных линии 0,4 кВ общей протяженностью 500 метров. Чтобы не нарушать транспортных потоков, более 160 метров линий было решено проложить под проезжей частью методом горизонтального наклонного бурения. На объекте специалисты установили автоматический выключатель для защиты сети от перегрузок и токов короткого замыкания, смонтировали узел коммерческого учета электроэнергии. Энергоснабжение объектов МЧС организовано от питающего центра 110 кВ «Шукшинская».

Отметим, «Аварийно-спасательное формирование «Западно – Сибирская противофонтанная военизированная часть» – единственная в ХМАО-Югре организация, чьи сотрудники профессионально ликвидируют аварии на скважинах нефтегазовых месторождений.

«Россети Тюмень» регулярно подключают к электрическим сетям новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Например, недавно энергокомпания обеспечила электричеством СНТ «Маяк» в Тюменской области, где почти 30 лет не было централизованного электроснабжения.