Фото: Администрация Сургутского района

В Лянторе открылась выставка фотографий о Сургутском районе. Фотовыставка «ОБЪЕКТИВно о Сургутском районе» открылась в Лянторском хантыйском этнографическом музее. Она посвящена туристическим местам и достопримечательностям муниципалитета. Фотограф показал природные и этнические зарисовки из Лянтора, Барсово, Белого Яра, Тундрино, Русскинской, Тром-Агана и других территорий района.

- Более 80 фотографий, размещать их будут в два этапа, проиллюстрируют для посетителя уникальные локации района: этностойбища ханты, базы отдыха в живописнейших природных местах, музеи, районные праздники и фестивали - рассказала руководитель Информационного центра муниципального автономного учреждения «Районное управление спортивных сооружений» Ирина Ковалева.

Один из авторов фотографий Сергей Кошкин рассказал, что красивые места им помогали находить местные жители, особенно в отдаленных поселениях.

По 28 октября выставку можно посетить в Лянторском хантыйском этнографическом музее, с 1 ноября по 16 ноября - в Барсовском МКДЦ, с 18 ноября по 27 ноября – в ЦСП «Атлант» в с.п. Солнечный.