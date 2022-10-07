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Общество7 октября 2022 12:38

В Нижневартовске перекроют улицу Ленина от улицы Нефтяников до проспекта Победы

Дорога будет перекрыта 9 октября
Виктория Терина
Фото: департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижневартовска

Фото: департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижневартовска

В Нижневартовске в связи с ремонтом нечетной стороны улицы Ленина от улицы Нефтяников до проспекта Победы будет полностью перекрыто движение для транспорта. Об этом сообщили в Департаменте ЖКХ администрации Нижневартовска.

Дорогу перекроют 9 октября, в том числе на пересечении с улицей Маршала Жукова.

Администрация города просит жителей заблаговременно планировать маршрут движения и соблюдать правила дорожного движения. Отмечается, что на время ремонтных работ изменится схема движения общественного транспорта. Подробнее об этом можно узнать на сайте администрации города.