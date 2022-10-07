В Нижневартовске перекроют улицу Ленина от улицы Нефтяников до проспекта Победы

Фото: департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижневартовска

В Нижневартовске в связи с ремонтом нечетной стороны улицы Ленина от улицы Нефтяников до проспекта Победы будет полностью перекрыто движение для транспорта. Об этом сообщили в Департаменте ЖКХ администрации Нижневартовска.

Дорогу перекроют 9 октября, в том числе на пересечении с улицей Маршала Жукова.

Администрация города просит жителей заблаговременно планировать маршрут движения и соблюдать правила дорожного движения. Отмечается, что на время ремонтных работ изменится схема движения общественного транспорта. Подробнее об этом можно узнать на сайте администрации города.