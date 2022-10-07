В Югру поступила назальная вакцина от коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югру поступила вакцина от коронавируса в виде капель в нос. Информацию о том, что на аптечный склад поступили 48 тысяч специальных распыляющих насадок для назальной вакцинации против коронавируса сообщил директор депздрава Алексей Добровольский.

По его словам, они уже распределены в поликлиники Нижневартовска и Сургута. До 12 октября их доставят во все медицинские учреждения округа. Вакцинация будет проводиться вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). По рекомендациям Минздрава РФ предусмотрена возможность интраназального введения этой вакцины.

Напомним, в Югре зарегистрировано 244 765 случаев коронавируса. За минувшие сутки подтвержден 301 новый случай COVID-19 в 22 муниципалитетах.