Коронавирус в Югре, последние новости на 7 октября 2022 года: заразился 301 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 244 765 случаев коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 301 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах.

Так, за день случаи коронавируса выявлены: в Сургуте - 74, Нижневартовске - 26, Ханты-Мансийска - 40, Нефтеюганске - 17, Нягани - 16, Сургутском районе - 9, Советском районе - 16, Урае - 3, Нефтеюганском районе - 13, Мегионе - 11, Когалыме - 6, Югорске - 8, Кондинском районе - 5, Октябрьском районе - 2, Радужном - 8, Нижневартовском районе - 7, Пыть-Яхе - 15, Березовском районе - 2, Ханты-Мансийском районе - 8, Лангепасе - 12, Покачах - 1, Белоярском районе - 2.

На момент выявления у 291 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 9 обнаружена пневмония, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 299 случаях. За сутки на COVID обследованы - 2 258 человек, всего прошли обследование 3 499 469.

За весь период от COVID - умерли 2 581 человек. За сутки выписался 361 человек, за весь период пандемии вылечились 238 973 югорчанина.