Жительница Радужного, открывшая «фирму-однодневку», предстанет перед судом Фото: Татьяна Коркина

В Радужном прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против 35-летней местной жительницы, которая в апреле 2019 года обвиняемая согласилась за денги открыть на себя «фирму-однодневку».

По информации окружной прокуратуры, в налоговой инспекции она на свое имя зарегистрировала организацию, открыла расчетный счет в банковском учреждении. Все полученные документы, пароли, электронные ключи преступница передала аферисту для незаконных дистанционных безналичных расчетов и переводов денег.

Уголовное дело направлено в суд. За это югорчанке грозит срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.